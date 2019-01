La Juve batte un colpo: i bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Daouda Peeters, classe 1999, proveniente dalla Sampdoria. Un affare a titolo definitivo, per un mediano che può fare molto molto bene e che emerge per fisicità e capacità di rubare palloni. Intuizione di Sabatini in blucerchiato, dovrebbe essere aggregato alla Juve U23 per il momento, in attesa di sviluppi futuri.