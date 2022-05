Si chiama Aymeric Laporte ed è (di nuovo) un obiettivo della Juve. C'è anche lui tra i nomi valutati dalla dirigenza bianconera per accontentare Max Allegri sul fronte del dopo-Chiellini. Il difensore di origini basche è una delle prime scelte del tecnico, che vuole un uomo pronto. Non incedibile, contatti avviati col Manchester City per capirne la reale disponibilità e la valutazione.