Iling Junior può fare spazio a Domenico Berardi. Le ultime voci di mercato sembrano andare proprio in questa direzione, ma al momento restano soltanto suggestioni, per di più a mercato ancora particolarmente lontano. Alla Juve, in ogni caso, nessuno sembra realmente incedibile: il discorso vale pure per il classe 2003, che non sta trovando tanto spazio. Il nome piace a molti, l'inglese è seguito in Italia e in particolare in Premier League, dove tornerebbe volentieri.



Una volta incassata una cifra ritenuta giusta, la Juventus potrebbe tornare a quel punto su Berardi, che il campionato ha già decretato come gran rimpianto di mercato. Tempo al tempo. Forse.