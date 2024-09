Juvemania: la delusione è il messaggio migliore per il futuro

Redazione Calciomercato

Il film che si attende da una vita, l’ultimo album del musicista del cuore. La sensazione in questi giorni è stata questa: attesa infinita, l’entusiasmo che monta fino al momento del fischio d’inizio e poi…. Sì, perché i tifosi dellahanno vissuto la sosta nazionali come un fastidio, un intermezzo tutt’altro che necessario e che ha spezzato la curiosità per la creatura diche sta nascendo.Ma non è andata come ci si sarebbe attesi. E non è solo una questione di risultato, benché il pari 0-0 contro l’non possa certo ritenersi soddisfacente. A lasciare l’amaro in bocca è la: la mancanza di pericolosità offensiva, i tanti nuovi acquisti che non hanno dato il contributo sperato, un Dusanancora una volta da mettere in discussione. Nonostante tutto ciò, però, c’è qualcosa da conservare come un bene prezioso, da alimentare, se vogliamo, almeno fino a martedì quando la Juventus tornerà in campo contro il

Oggi è una compagna di viaggio scomoda, quella che occupa il posto in più in macchina, quella per cui non c’è mai posto ma che sei obbligato in qualche modo a portarti dietro., perché l’altro lato della delusione è la. Se c’è delusione vuol dire che speri; hai consapevolezza, che ci possa essere qualcosa di molto meglio. Ed è un passo avanti da registrare rispetto all’apatia che ha accompagnato la seconda parte della passata stagione,Siamo delusi daperché ne conosciamo le potenzialità, siamo delusi daperché non può limitarsi ad un filtrante illuminante nel secondo tempo, siamo delusi daperché ci attendiamo e aspettiamo – oltre ad una Juve brillante in costruzione nella propria metà campo e solida in difesa -, una squadra che sappia cosa fare nell’ultima porzione di campo.

Spezzare la delusione prima che si trasformi in disillusione e apatia. Questa la missione della Juventus dopo due 0-0 consecutivi e in vista della prima serata di gala della nuova Champions League.