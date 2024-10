Juventus ancora vincente, dimezzata la quota Champions: per i bookie anche l’Inter punta il titolo

Getty Images

Una vittoria in rimonta, con l’uomo in meno dopo essere andati due volte sotto nel punteggio. Ladi Thiago Motta conquista a Lipsia il secondo successo consecutivo in Champions League e vede dimezzarsi la possibilità di alzare il trofeo, ora offerta a 16 dagli esperti, seguita in quota dall’Inter – vincente agevolmente contro la Stella Rossa - fissata a 17. Più lontane le altre tre italiane, con l’Atalanta vista a 51 su William Hill, davanti a Milan, ancora sconfitto e dato a 101, con il Bologna altissimo a 251 volte la posta. Per i bookmaker è sfida inglese per il titolo con il Manchester City, a 4,75, in vantaggio sul Liverpool a 5,50.

-Juventus e Inter vedono aumentare in maniera esponenziale la possibilità di entrare nella top-8 al termine della prima fase, piazzamento che regalerebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale. In questo caso – per i betting analyst di Snai - leggermente avanti i nerazzurri, a 2, davanti agli uomini di Motta proposti a 2,25. Difficile per l’Atalanta, nonostante i quattro punti conquistati in due giornate, centrare la qualificazione diretta, data a 4,50, mentre il ribaltone di Milan vale 8.– Dusan Vlahovic, reduce dalla doppietta di Lipsia, è l’unico calciatore della Serie A con due reti all’attivo: il titolo di capocannoniere per il serbo della Juventus è ora fissato a 21 su bet365, quota che lo pone come possibile outsider dietro all’attuale re dei bomber Harry Kane, in pole a 2,50 sul solito Erling Haaland, offerto a 4,33 e Kylian Mbappé a 8.