Juventus-Benfica: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ottava e ultima giornata della fase campionato dellae i bianconeri chiudono all'Allianz Stadium di Torino: si giocaLa squadra di Thiago Motta, che nel torneo è reduce dal pareggio a reti bianche in casa del Club Brugge, si gioca le ultime speranze di approdare direttamente agli ottavi di finale e se la vede con i portoghesi di Bruno Lage.Entrambe le squadre hanno necessità di vincere e prendere i tre punti: la Juve ne ha 12 e cerca l'impresa, il Benfica di punti ne ha 10 e devono evitare l'eliminazione, provando a staccare il pass per i playoff.

Tutte le informazioni su Juventus-Benfica:: Juventus-Benfica: mercoledì 29 gennaio 2025: 21.00: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252): Sky Go, NOW: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.. Thiago Motta.

): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.. Bruno Lage.- Non ci sarà Cambiaso contro il Benfica, possibile arretramento di McKennie a sinistra. Davanti Vlahovic pronto a riprendersi una maglia dal 1', vista anche l'indisponibilità di Kolo Muani in Champions.- La sfida tra Juventus e Benfica sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (canale 252).- Juventus-Benfica sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come tablet, smartphone e pc.

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio a loro dedicato, Sky Go.L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand legato a Sky.- La telecronaca Sky di Juventus-Benfica è affidata a Maurizio Compagnoni.