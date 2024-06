Juventus, Berardi ha detto sì: ora la trattativa col Sassuolo

Getty Images

Lavuole provare il colpo in prospettiva. No, non stiamo parlando di un giovane da acquistare per il futuro, ma di un colpo sognato e agognato da tempo che oggi però non può essere utile. Si tratta diattaccante dele più volte vicino al trasferimento in bianconero, ma oggi ancora ai box.L'infortunio al tendine d'achille richiederà ancora lunghi tempi per rientrare, ma un giocatore come lui, in Serie B, e con uno stipendio così importante per le casse del club, difficilmente potrà essere considerato sostenibile.

che ha già detto di sì al trasferimento. La condizione fisica richiede comunque pazienza e, inevitabilmente, spinge al ribasso la cifra economica, ma secondo la Gazzetta dello Sport Cristiano Giuntoli ha più piste aperte per intavolare una trattativa, compresa quella di una contropartita tecnica giovane.