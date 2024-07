Getty Images

Juventus, Bremer infiamma il mercato: l'Europa si è accorta di lui, ecco chi lo vuole

un' ora fa

Mirino puntato su Gleison Bremer. Il difensore della Juventus e del Brasile è stato richiesto da Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco e, anche per questo, il classe '97 non ha chiuso le porte sul suo futuro.



Soprattutto i Red Devils sembrano voler fare sul serio, viste le uscite di Raphael Varane, Harry Maguire e Victor Lindelof in difesa. Ma come riporta TEAMTalk, anche il Liverpool si è unito alla concorrenza e il prezzo aumenta, fino a sfondare il muro dei 70 milioni di euro.