Ex Juventus, Alex Sandro può tornare al Porto

Una storia lunga nove anni è giunta al termine.lo scorso 30 giugno, giorno in cui è ufficialmente scaduto il suo contratto con i bianconeri.Nove stagioni e 327 presenze, che hanno permesso al brasiliano classe 1991 di eguagliare Pavel Nedved come straniero con più presenze nella storia della Vecchia Signora. E nell'ultima partita contro il Monza è arrivato il congedo migliore: l'ultimo dei 16 gol realizzati con la maglia della Juve e ha potuto esibire al popolo bianconero la Coppa Italia vinta all'Atalanta.La Juventus è il passato e dal 1° luglio Alex Sandro è svincolato: e ora? Cosa ha in serbo il futuro per il terzino brasiliano? Tra le ipotesi, prende quota quella di un clamoroso 'ritorno a casa'.

- Come riferito da Relevo infatti, ilè alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e. Il 33enne costituisce una delle opzioni più interessanti per esperienza e leadership, per l'ex giocatore della Juventus sarebbe un ritorno nel club che lo ha lanciato in Europa: ha vestito la maglia dei Dragoes dal 2011 al 2015, prima del trasferimento a Torino.- Sempre secondo Relevo, c'è già stata una, nuovo presidente del Porto: nei prossimi giorni si capirà l'evoluzione della vicenda.