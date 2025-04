Juventus, come sono gli allenamenti di Tudor? Individuali, verticali e... addio al possesso, le differenze con Motta

. C'è sempre una narrazione particolare attorno agli allenamenti della Juventus, e il modo in cui Igor Tudor si è immerso nel cuore della questione bianconera fa riflettere e dà spiegazioni pure sul passato. Per capirci: sapete cos'è stato il primo piano attuato dal tecnico croato?, e tanto,infattiSi è giocato tanto, ci si è mossi tantissimo, e la mancanza di risultati ha accentuato la fatica.

Oggi seduta al mattino, ieri invece doppia: mattina e pomeriggio, prima della cena di squadra. Insomma: non si dica che non ci sia impegno.. E pure il neo allenatore ha abbracciato alcune situazioni, di fatto ereditate.Ma se Thiago si metteva a bordocampo, e poi al centro, pernon c'è altra soluzione:

Nei primi 10 giorni dell'era Tudor, le sedute e le pretese dai giocatori sono state praticamente le stesse. Da mercoledì scorso,e prima ancora aveva agito singolarmente secondo le proprie idee.Un esempio? Nico Gonzalez. Ciò che vuole Igor, come deve farlo, la possibilità di incidere pure qualche metro più tardi: sono tutte robe da assimilare.

Così, dopo le parti naturalmente atletiche e parecchio lavoro tattico - specialmente sui nuovi concetti -, è scomparsa ad esempio l'esercitazione sul possesso ed è comparso qualche esercizio nettamente più dinamico. Uno e due, ma sempre ad andare avanti, sempre a trovare la traccia in verticale.: cambiare in corsa un'idea per portarla al successo. Ci riuscirà? Intanto, l'impatto si è notato. E parecchio.

