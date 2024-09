Getty Images

Juventus, cori offensivi verso Fagioli: la reazione

Redazione CM

29 minuti fa

La sfida fra Juventus e Napoli, terminata 0-0, si è macchiata di qualche coro offensivo nei confronti di Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero è ritornato a giocare lo scorso maggio dopo aver scontato la squalifica di sette mesi per il caso scommesse. Un periodo che è stato preso di mira da parte del settore ospiti dei tifosi del Napoli.



CORO OFFENSIVO - "Fagioli dacci le quote" - questa la frase intonata più volte dal settore ospiti del Napoli durante il riscaldamento prima della sfida con la Juve, come riporta Tuttosport. Un coro di dubbio gusto, nei confronti del calciatore della Nazionale Italiana, convocato durante gli scorsi Europei, che ha superato questo buio periodo della sua carriera, tornando a concentrarsi esclusivamente sul proseguimento della propria avventura professionale nel mondo del calcio. A dimostrazione di ciò, è arrivata una reazione esemplare da parte del classe 2001: un semplice pollice alzato, rivolto verso il settore ospiti, ha spento le polemiche sul nascere.