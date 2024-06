Juventus, cosa cambia con Thiago Motta: i giovani per finanziare il mercato

Redazione Calciomercato

Era nell'aria da mesi, non è quindi una sorpresa: Thiago Motta alla Juventus con contratto triennale. Sarà semmai sorprendente andare a vedere se la Juventus manterrà tutte le idee che sono state intavolate dallo stesso nuovo allenatore e dal direttore sportivo della Juventus Giuntoli. Si tratta di una squadra di fatto rivoluzionata, innanzitutto nella strategia, perché, pur con l'intento di abbassare il monte ingaggi, arriveranno tutti giocatori esperti a scapito dei giovani che verranno utilizzati per finanziare il mercato.





Di conseguenza arriveranno Di Gregorio in porta, poi forse Di Lorenzo, forse Calafiori, Douglas Luiz a centrocampo che è fortissimo, più Koopmeiners, per il quale è avanzatissima la trattativa con l'Atalanta. Ci sono poi i punti interrogativi legati un po' a Rabiot, ma soprattutto a Chiesa e Yildiz con l'investitura della maglia numero 10.perché il nuovo allenatore porterà idee diverse, non cambieranno tanto i numeri perché l'ha testimoniato con il Bologna, gol subiti e gol segnati era uguali a quelli della Juventus, sarà sicuramente rivoluzionato l'approccio della società nei confronti dell'allenatore perché si tratta di una scelta del nuovo direttore sportivo Giuntoli, diretta emanazione di John Elkann.