Juventus, i prestiti secchi e le bordate di Danilo sono scossoni alla parola 'progetto'

, che possiamo immaginare almeno fino al 2028, quando scadrà l'attuale contratto del Football Director. La proprietà, nella persona diche lo ha scelto personalmente, ha ancorae nelle sue scelte, compresa quella dell'attuale allenatore,abbassare l'età media della squadra (24,3 anni, la seconda più giovane della Serie A dopo il Parma) e abbassare il monte ingaggi della rosa (111,7 milioni, rispetto ai 125,9 milioni del 2023/24 e ai 166 milioni del 2022/23). E in campionato è in corsa per l'obiettivo minimo stagionale, che è la qualificazione alla prossima Champions League, oltre che essersi qualificato almeno per i playoff dell'attuale edizione della Champions.

e bisogna quindi tener conto in sede di commento.in questa campagna acquisti invernale. In sintesi:Perché questa è la(costo totale dell'operazione di 5,6 milioni ingaggio compreso + 2,6 di commissioni)(costo totale dell'operazione di 4,5 milioni ingaggio compreso).

E' invece, e più in linea con una progettualità triennale,a titolo definitivo per 12,5 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1,3 milioni, premi per un ammontare non superiore a 2,5 milioni e un ingaggio da 700 mila euro a stagione.Al netto delle difficoltà oggettive del mercato di gennaio,investiti durante il mercato estivo, forse

. Nel suo post di saluti su Instagram, il brasiliano inserisce la parola 'progetto' in due passaggi chiave: "Forse è per rispettare e lottare tanto per questi valori che non posso più fare parte di questo progetto", "Ogni volta che ascoltavo l’inno cantato da voi allora Stadium mi emozionavo, mi accendevo e queste emozioni non si comprano con nessun progetto fantasioso".. In un certo senso, il difensore si fa, che poco si era riconosciuta nelle parole di Motta riguardo alla non ossessione per la vittoria. Ci sarebbe da chiedersi, ma lì forse una risposta può arrivare da chi ha messo un 'like' alle parole dell'ex capitano e chi non l'ha messo…