Redazione Calciomercato

Juventus, cosa ha combinato la figlia di Del Piero!

13 minuti fa



Grande prestazione della figlia d'arte Dorotea Del Piero con la maglia della Juventus Women Under 17. La figlia dell'ex capitano e primatista di gol e presenze della Juventus ha realizzato una tripletta nell’ultimo match giocato dalla formazione bianconera. Nel match valevole per il campionato Under 17 regionale, la Juventus Women si è imposta per 14-0 contro le pari età dell'Aosta.



Gli altri gol sono stati siglati da Lauriola (anch'essa autrice di una tripletta), da Garbin e Campi, doppietta per entrambe, da Bozzetto, Battocchio e Pozzo. Al computo totale si aggiunge anche un'autorete da parte della squadra di casa.