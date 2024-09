AFP via Getty Images

Juventus, da quanto non segna Vlahovic

13 minuti fa



Momento no, l’ennesimo, per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus non segna dal 26 agosto e nell’ultima uscita coi bianconeri, in casa contro il Napoli, è stato sostituito all’intervallo. Thiago Motta ha motivato il cambio con una scelta tecnica, nessun problema fisico per il serbo che era reduce da altre prestazioni da dimenticare, come quelle contro Empoli e Roma.



Gli unici gol della sua stagione restano i due realizzati alla seconda giornata di campionato contro il Verona. Anche la prima uscita non era stata da buttare: con il Como infatti Vlahovic aveva colpito un palo e trovato la rete, annullata però per fuorigioco millimetrico. Da lì in avanti le sue prestazioni sono calate. Motta però non fa drammi. Già dopo la gara di Champions contro il Psv, aveva detto: "Arriveranno anche i gol, lui deve partecipare dando il suo massimo".