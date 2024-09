Juventus, Danilo è il simbolo di tutto quello che è cambiato

Tutto intorno cambia e c’è chi ha la possibilità di riscoprirsi colonna. Di quelle granitiche, che non si spostano: ne è un esempio Gleisonche all’interno della rivoluzione Juventus resta saldo al centro della difesa bianconera, così comediversi metri più avanti. E poi ci sono le sorprese, quelle che nel continuo movimento riescono a cavalcare l’onda giusta e chi invece sembra navigare in risacca. Due casi esplicativi: Federicoche si è riscoperto essere leader dellacon la fascia di capitano indosso; e chi quella fascia l’ha persa perché questo inizio di stagione l’ha seguito per lo più dalla panchina:

Non serve essere accaniti retroscenisti, non serve scavare dietro le quinte per capire quella che è a tutti gli effetti un’evidenza:, in questo momento, è scivolatoNelle prime tre partite di questa stagione, il difensore brasiliano ha giocato uno spezzone dialla seconda contro l’Hellas Verona; 0 minuti contro il Como al debutto e 0 contro la Roma. Una bella differenza con l’anno scorso quando Danilo è stato il settimo calciatore bianconero per minutaggio con 2.901’ in campo.– sempre titolare e sempre in campo per tutto il match -, dopo le prime 3 dell’anno scorso, contro Udinese, Bologna e Empoli.

Adesso la domanda che sorge spontanea:La risposta è molto semplice: nelle idee di Thiago Motta c’è chi merita di più, al di là dell’esperienza o di quello che dice la carta d’identità. Allo stesso tempo, questa è la fotografia del momento ed è tutt’altro che un monolite immutabile. Per il difensore brasiliano – ricordiamolo, tra gli ultimi ad arrivare a Torino in estate e reduce da un’esperienza con il Brasile logorante dal punto di vista fisico e mentale -, ci sarà da lavorare tra le mura della Continassa, con la consapevolezza che non sono i gradi conquistati nelle passate stagioni a garantire un posto, ma solo il qui e ora. Insomma, anche i leader devono mettersi in gioco e ripartire da zero: