Juventus, è il Koopmeiners-day: incontro con l'Atalanta, cosa manca per chiudere

In casaquello di oggi martedì 27 agosto è un giorno da segnare in rosso sul calendario perché dopo due mesi di tira e molla, di attese e trattative, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà finalmente a chiudere quello che, fin dall'inizio è stato a tutti gli effetti il primo grande obiettivo di mercato del club bianconero per far svoltare la squadra a disposizione di Thiago Motta:. Oggi è il Koop-day, quello in cui tutti si aspettano di arrivare ad un accordo con l'Atalanta.Dopo settimane di rapporti freddi, di sgarbi di mercato, di inserimenti e contro-risposte in trattative e obiettivi più o meno dichiarati,che già dallo scorso aprile si è aperto in quel di Zingonia. La frustrazione della famiglia Percassi è stata sbandierata a mezzo stampa in più occasioni, ma trattenere a Bergamo un giocatore che sta facendo di tutto per ottenere la cessione non è più sostenibile.

- La sensazione è che manchi effettivamente soltanto l'ultima stretta di mano.Il giocatore con le sue scelte di chiamarsi fuori e con i suoi "certificati medici" ha già forzato a sufficienza la mano,che l'Atalanta potrà arrivare ad accettare.L'ultima proposta prospettata e che sarà messa sul piatto sarà di(da definire le modalità di pagamento e la formula, se a titolo definitivo o se in prestito con obbligo)anche qui legati a prestazioni individuali e di squadra. Per un totale di massimo 59 milioni, una cifra molto vicina ai 65 chiesti inizialmente dai nerazzurri. Contano, come sempre in questi casi, i dettagli.

Per Koopmeiners, invece, c'è sempre stata soltanto la Juventus in testa. Proprio lui sta aspettando con ansia questo incontro e la fumata bianca per risolvere un problema che lo sta condizionando da mesi, che non gli ha fatto fare la preparazione, che lo costringerà a rincorrere. Del resto lui l'accordo con i bianconeri lo ha trovato già a fine stagione scorsa, e sarà per un. Ciò che è sempre mancata è stata l'offerta giusta all'Atalanta per lui. Oggi salvo sorprese arriverà, e la più lunga telenovela estiva di mercato avrà finalmente fine.