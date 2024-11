Juventus, Giuntoli in cattedra a Coverciano: "Il ruolo del direttore sportivo è molto complicato"

Questo pomeriggio è intervenuto a, al, l’attuale. Una docenza d’eccezione da parte di uno dei dirigenti più stimati del calcio italiano, che ha parlato del suo ruolo e delle sue esperienze professionali, coinvolgendo gli allievi in una lezione dinamica, interattiva, ricca di domande da parte dei corsisti.– ha sottolineato Giuntoli all’inizio della lezione, rivolgendosi agli allievi del corso -. Ma se siete qui oggi, davanti a me, vuol dire che ce l’avete. E poi ci vogliono personalità e grande forza d’animo.”.

Prima della lezione, un breve e simpatico ‘siparietto’ ha aperto la due ore nell’aula magna di Coverciano: l’attuale responsabile dell’area scouting del Carpi, Riccardo Motta, oggi nelle vesti di allievo del corso e uditore della lezione, ha omaggiato l’attuale dirigente bianconero – ed ex ds del club emiliano – della sciarpa della società biancorossa.Con quella di Giuntoli si chiude una giornata intensa ed emozionante al corso per Direttore sportivo, che ha visto alternarsi nella cattedra del Centro Tecnico Federale docenti d’eccezione come Rafa Benitez, Riccardo Bigon e l’attuale Women’s Football Director della Juventus, Stefano Braghin. Ieri era stata invece la volta dell’attuale ds del Rennes, Frederic Massara, del tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, del responsabile della CAN, Gianluca Rocchi, e del team manager del Milan, Alberto Marangon. Domani, con l’ultimo giorno in aula, si chiuderà il programma didattico del corso per Ds, che in totale prevede 144 ore di lezione.