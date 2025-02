Tutto pronto per ilL'allenatore dei bianconeri,, ha diramato in mattinata l'elenco dei convocati in vista della sfida di domenica sera. Non ci sono grandi novità: assentioltre a, i lungodegenti della formazione allenata dall'ex Bologna. Non ci saranno anche, il primo per un problemino fisico, il secondo perché impegnato con la Next Gen.A disposizione invece, dopo essere rientrato in gruppo, Andrea. L'esterno ha smaltito i problemi allae si candida a essere protagonista. Questo l'elenco completo:

: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Veiga, Cambiaso, Savona, Rouhi: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula