Juventus, il mal di trasferta e il fattore K: in Champions nuovo debutto per Motta e un obiettivo da conquistare

. La(Juventus-Como 3-0), la(Verona-Juventus 1-3), laLeague dopo un anno di purgatorio (Juventus-PSV 3-1) e, ora, la. Per questo, per la seconda giornata di Champions League, una squadra che occupa il 15esimo posto del Ranking Uefa (classifica che vede invece i bianconeri al 22esimo posto), una squadra che nella scorsa Champions ha dato del filo da torcere negli ottavi al Real Madrid, poi laureatosi campione d'Europa.

e una grandedi un gruppo e di un ambiente che vogliono fortemente aprire un nuovo ciclo vincente. Per dirla con le parole del ds, si tratta di un altro importante mattone da cementare per la costruzione della nuova casa bianconera., avversario di livello, e anche un ruolino di marcia negativo nelle trasferte europee da invertire., Zenit San Pietroburgo-Juventus 0-1, rete diDa quel giorno, i risultati fuori casa dei bianconeri in Champions sono stati i seguenti: Chelsea-Juventus 4-0, Villarreal-Juventus 1-1, PSG-Juventus 2-1, Maccabi Haifa-Juventus 2-0 e Benfica-Juventus 4-3. Se l'ultima rete vincente in trasferta della Juventus porta la firma di Kulusevski (ora al Tottenham), per questa trasferta la Juventus fa affidamento, fra gli altri, su un altro 'fattore K', quello che risponde al nome di(Europa League). Che sia l'occasione, prestigiosa, per sbloccarsi?