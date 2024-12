Juventus, il nuovo ruolo di Koopmeiners libera Yildiz e obbliga Motta a dover scegliere fra Thuram e Locatelli

Dopo un difficile periodo di adattamento e inserimento alla, questa sera l'olandese, complici lae le esigenze di formazione di, sempre alle prese con un'infermeria affollata.Questa sera allo Juventus Stadiumdi Thiago Motta. Allo stesso tempo, secondo le indiscrezioni pre-partita,dovrebbe essere schierato sulla trequarti alle spalle di Dusan Vlahovic, consulle fasce. A completare le novità, ci sarebbero infine(per far rifiatare Federico Gatti) e, in attesa del ritorno di Andrea Cambiaso.

(17 partite, 1 goal e 2 assist), a differenza di quello ammirato con la maglia dell'Atalanta. Motta non manca mai di spendere parole di elogio per l'utilità tattica del numero 8 e per la sua capacità di guidare i movimenti della squadra, ma, in termini di goal, assist e partecipazione effettiva al gioco., di toccarli fronte alla porta, e non spalle alla porta, e quindi anche di essere facilitato negli inserimenti in area avversaria.

E' chiaro poi che se l'esperimento di questa sera dovesse diventare regola,dai 'titolari', due fra i migliori giocatori bianconeri di questa prima parte della stagione.Perin; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.Scuffet; Zappa, Palomino, Wieteska, Augello; Felici, Marin, Prati, Deiola; Gaetano; Lapadula. All. Davide Nicola.