Juventus-Juventus Next Gen, TOP e FLOP: golazo Thuram, Vlahovic a metà. E questo Yildiz...

Due reti in mezz'ora, poi Yildiz e Thuram nella ripresa. I ritmi sono pure più lenti di un test estivo: sono esattamente da allenamento congiunto in famiglia, ciò che era nella testa di. Ecco:controè soprattutto la loro storia, quella di un'amicizia sciolta in un abbraccio a bordocampo. Un passaggio di testimone finalmente compiuto con la prima dell'italobrasiliano in quella che sarà casa sua.E il campo? Beh, il campo ci ha detto ciò che ci si aspettava un po' tutti. E cioè: si prosegue su questo 4-1-4-1 decisamente fluido (magari in attesa del trequartista) e tempo per sperimentare non è che ce ne sia tantissimo. Anche perché la rosa è corta: oltre a Pinsoglio e Perin, in panchina per la Juve dei grandi c'erano. Non esattamente tanta roba, in termini numerici.

Si è rivisto un buonissimo, andato pure in gol, e su ottimi ritmi c'è stato pure. La squadra cresce, insomma, anche se questa partita certamente non può dare certezze.Lo dicevamo: il gol abbaglia. Un destro dal limite dell'area, pure defilato, che sorprende il portiere sul suo palo. In generale convince per i movimenti e per come sta gestendo quella zolla di campo. Parte a sinistra, poi però è ovunque.Sì, ci sono stati alcuni fischi. E sì, sono stati immediatamente coperti dagli applausi. Thiago gli parla tanto e gli chiede cose specifiche: in mezzo Loca prova a correre un po' su tutti, sacrificandosi forse più del dovuto. Lavoro invisibile, sporco, dinamico. Non ruba mai l'occhio, tuttavia.

I tocchi giusti. Non tantissimi, però quelli necessari. E si prende pure la briga di riprendere qualche compagno, nonostante i pochi giorni di conoscenza. Personalità, per Douglas Luiz, che va a spasso con il pallone e in questi ritmi lenti praticamente ci sguazza. Da vedere in altre storie, naturalmente.Si sta testando sui ritmi di campionato, perché corre tanto e per ora incide poco. Deve recuperare fiato e condizione, ma soprattutto la forza nelle giocate. Sembra leggero, e non lo era mai stato.Buona freccia nell'arco. Se ne sta convincendo pure lui, che sgroppa a destra e calcia forte. Trova il gol. Fortunato. Ma importante.

Si sbatte, si accende, si spegne. Vorrebbe segnare, soprattutto su azione. Ma di azioni concrete non se ne trovano: sono tutti furori personali.Golazo. E coro personalizzato: Thuram si è regalato un bel primo giorno tra la sua gente.