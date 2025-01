Juventus, Kolo Muani LIVE: il nuovo acquisto atteso a breve per le visite

, attaccante francese classe 1998 in arrivo dal Paris Saint Germain con la formula del prestito secco.Intorno alle ore 17, come riscontrato da IlBianconero.com e da Calciomercato.com,on un volo proveniente dalla capitale francese. L’ex Eintrach Francoforte, una volta atterrato, si dirigerà immediatamente al J Medical per sostenere le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora sino a fine stagione, diventando così l’alternativa tanto cercata e desiderata dal mercato per la squadra bianconera.