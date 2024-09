Juventus, la prima volta di Francisco Conceiçao: 22 anni fa l'ultimo gol di papà Sergio

L'ultimo dei suoi 13 gol complessivi nell'esperienza italiana dell'ex giocatore e successivamente allenatore del Porto.22 anni più tardi è stato il figlio Francisco a mettere il suo primo sigillo in Serie A da quando veste la maglia della Juventus: con un sinistro piazzato ha realizzato il definitivo 3-0 al Genoa, festeggiando nel modo migliore il suo ritorno in campo a distanza di tre settimane dall'infortunio muscolare accusato ad inizio stagione.Nella sua carriera, il classe 2002 ha giocato con Porto – 93 presenze e 11 gol – e Ajax (28 partite ed una rete) prima di trasferirsi alla Juventus in prestito oneroso per 7 milioni di euro. La scorsa estate ha preso parte pure alla prima grande manifestazione internazionale con la nazionale portoghese, trovando durante l'Europeo il suo primo gol.