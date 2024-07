Juventus, la rivoluzione a centrocampo passa pure dalle cessioni: cosa succede a McKennie, Arthur e Locatelli

gettyimages

Douglas Luiz e Kephren Thuram sono già una solidissima realtà, così come non è un mistero che Teun Koopmeiners sia da tempo l’obiettivo principale della Juventus per completare una rivoluzione copernicana a centrocampo. Il reparto individuato da Cristiano Giuntoli e da Thiago Motta come il vero anello debole della catena e che nel suo profondo cambiamento passerà anche da una serie di cessioni o da situazioni in via di evoluzione da seguire da qui sino al prossimo 31 agosto.



Da Arthur a Rabiot, passando per McKennie e Miretti, sono davvero molti i calciatori bianconeri che si sono avvicendati in mediana nelle ultime stagioni e che, per motivi differenti, sono tutt’altro che certi di proseguire la loro avventura a Torino.