Juventus, la verità di Szczesny sul ritiro: "Io all'Al-Nassr con Ronaldo? Non ci parliamo da 3 anni. Due big mi hanno contattato"

Tutti si sono chiesti quale sarebbe stato il nuovo club di Wojciechdopo l’addio alla, fino a quando lo stesso portiere polacco ha rotto gli indugi e annunciato il suoL’expreferisce dedicarsi alla famiglia, godersi i figli e, nonostante abbia ancora “solo” 34 anni, ha scelto di attaccare i fantomatici scarpini al chiodo. Di questo e tanto altro ha parlato in un'intervista al canale polacco Meczyki in cui ha rivelato che diversi club, inclusi lo stesso Arsenal e l’Al-Nassr, hanno provato a fargli cambiare idea.non mi ha incoraggiato ad unirmi all', ha chiarito sorridendo.

Ero pronto a parlare con loro per puro rispetto nei confronti del club ma già quando abbiamo iniziato la trattativa sapevo però che non faceva per me, così come per il".