La sosta nazionali ha riconsegnato allaunacciaccato. Niente di grave per il centrocampista francese, ma il problema al piede - anche se gli esami hanno scongiurato fratture - molto probabilmente lo costringerà alsabato sera. Per sostituirlo Baroni ha diverse opzioni. Castrovilli si candida, ma per ora il maggior indiziato per scendere in campo dall'inizio allo Stadium contro i bianconeri è. L'uruguayano ha dimostrato affidabilità in questa prima parte di stagione e il tecnico conta molto sul suo apporto di esperienza, soprattutto in partite importanti come quella che attende la Lazio.

Vecino peraltro ha anche un duplice obiettivo personale da raggiungere. Intanto: nonostante le buone prestazioni infatti l'incursore biancoceleste non ha ancora trovato la via del gol. Inoltre contro la Juventus, pur dopo tanti anni di militanza in Italia, il sudamericano. Sabato allora il classe '91 avrà una nuova chance per dimostrare che non è mai tardi per una prima volta. Ma soprattutto per far vedere ancora una volta a Baroni che per quest'anno può ancora contare sulle sue qualità come basi solide su cui costruire il nuovo ciclo che la Lazio sta iniziando.