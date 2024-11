AFP or licensors

Juventus, l'ex Di Canio: "Motta conservativo come Allegri. Pensavamo di poter vedere qualcosa di diverso"

25 minuti fa



Un altro pareggio, un altro 0-0 della Juventus in Champions League, questa volta in casa dell'Aston Villa. Il nuovo allenatore Thiago Motta continua a dividere l’opinione pubblica tra chi lo apprezza e crede che stia facendo il massimo con questa rosa e con tutti gli infortuni che hanno colpito i bianconeri e chi invece rimpiange Max Allegri, il suo predecessore.



IL PARERE - Nella schiera dei secondi si piazza l'ex capitano della Lazio, Paolo Di Canio, ora opinionista per Sky Sport. L’ex attaccante non ha lesinato critiche all’ex Bologna. “La Juve di Motta è conservativa come quella dell'anno scorso. Pensavamo di poter vedere qualcosa di diverso dal passato nel gioco, anche se qualcuno in maniera filosofica ci dice che fa un pressing dieci/dodici metri più avanti. È una squadra che ha dedizione, abnegazione, determinazione, compattezza e volontà di sacrificarsi nella fase di non possesso. La mentalità di lavorare senza palla la Juve ce l'aveva però già con Allegri. Quella di Motta è una squadra che conserva, crea poco e prende pochissimi gol. Poi possiamo fare i raffinati e dire che gioca col baricentro cinque/dieci metri più avanti, ma cambia poco, è una squadra che vuole conservare per poi sperare di andarsi a prendere il gol".