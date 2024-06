Juventus, non solo Douglas Luiz: contatti per Thuram, il piano di Giuntoli

AFP via Getty Images

: in queste ore, i due club sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa che porterà il brasiliano in bianconero e Iling-Junior e Barrenechea alla corte di Emery.: la Juventus staccherà un assegno in favore dell'Aston Villa tra i 25 e i 30 milioni di euro oltre ai cartellini di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea (per entrambi sarà prevista una percentuale di rivendita pari al 10%).

JUVENTUS, DOUGLAS LUIZ IN CHIUSURA

e ha prodotto l’imminente arrivo di un profilo come Douglas Luiz. Ma serve qualcosa in più. Senz’altro, la Juventus avrà a disposizione un nuovo Nicolò Fagioli, ritornato a pieno regime dopo la squalifica di sette mesi subita per quanto commesso al di fuori del rettangolo verde di gioco., la cui posizione sembra essere distante dai parametri e dalle idee di gioco di Motta,, che sta disputando gli Europei con la maglia Francia, ma il cui rinnovo (ha un contratto in scadenza fra poco più di una settimana) è ancora lontano dall’essere definito - Véronique, la mamma-agente del transalpino, avrebbe il desiderio strappare qualcosa in più rispetto alla proposta di un biennale, con opzione per il terzo anno, da 7,5 milioni a stagione, che si tratti di un ingaggio superiore o di un bonus alla firma -.

, con il cui agente (ovvero Meissa Ndiaye, lo stesso del fratello nerazzurro Marcus). Il Nizza valuta il suo gioiello, classe 2001, tra i 30 e i 40 milioni di euro. Tuttavia, il contratto di Thuram Jr., in scadenza tra dodici mesi e con un rinnovo che non arriverà, può abbassare le pretese economiche della società di Ligue 1 arrivando a una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni. In alternativa, resta viva la pista Youssouf Fofana del Monaco. Giuntoli ha riallacciato i contatti con entrambi gli entourage, come riporta Tuttosport, ma Thuram pare essere il profilo preferito da dirigenza e staff tecnico.