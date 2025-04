Juventus, per la Champions è ancora tutto nelle tue mani. Calendario ok, ma bonus finiti

Un punto. Un solo punto. È tutto ciò che separa ladalla, occupata dal. Ma è anche tutto ciò che rende il finale di stagione, senza più margini di errore. Il passo falso dinon è stato solo una sconfitta pesante:, ha ridato fiato alle concorrenti e ha acceso l’allarme in casa bianconera.una questione a quattro traCinque giornate per scrivere un verdetto che, nel caso della Juve, può

La classifica è cortissima.È chiaro: tutto può ancora cambiare. Ma è altrettanto chiaro chePerché a differenza delle scorse settimane, in cui sembrava aver ritrovato spirito e cattiveria sotto la guida di Tudor, la squadra è apparsa improvvisamentesfruttare le, fare la guerra sulle seconde, portare a casaE la Juve? Ha provato a costruire, ma senza mai dare la sensazione di poterla davvero ribaltare.

L’ultimo tratto di campionato mette subito un bivio: c’è il, in caduta libera verso la, e serve una reazione netta. Una vittoria che non sia solo una questione di punti, ma anche di, di, di messaggi chiari da mandare a chi sta davanti o appena dietro.Il 4 maggio aci sarà lo scontro diretto più pesante dell’anno: un faccia a faccia tra due idee di calcio, due stati d’animo e due obiettivi che si sono rincorsi per mesi. Una settimana dopo, all’Olimpico, altra prova di maturità contro la, che con Baroni ha ottenuto risultati, entusiasmo e solidità.

- La Juventus sa che questi due incroci saranno molto più di semplici partite: definiranno il confine traMa il percorso non finisce lì. Le ultime due giornate, contro, offrono l’occasione per chiudere in bellezza, sempre che ci si arrivi con la testa giusta e con un bottino adeguato.. Il Bologna, ad esempio, dopo lo scontro diretto con i bianconeri dovrà affrontaretutte squadre vive, con obiettivi chiari e motivazioni alte (Grifone a parte). La Lazio, invece, dovrà vedersela con Parma, Empoli, la stessaa San Siro e il Lecce all’Olimpico. Tra Champions e salvezza, anche per loro, un cammino. E la? Ha davanti un Everest:Cinque match durissimi, in cui servirà un’impresa.

- Ma se c’è una cosa che la classifica non dice,, fondamentale per progettare il futuro. Ma anche laritrovata a fatica dopo mesi di alti e bassi, e che adesso rischia di svanire proprio nel momento in cui servirebbe consolidarla. Ecco perché non c’è spazio per calcoli, né per attese.La Champions è ancora lì, a portata. Ma va strappata con rabbia. E con lucidità.