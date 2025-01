Juventus, perché Cambiaso ora può partire? Cosa c'è dietro la cessione

Getty Images

Sì, si può fare a meno di Andrea. E se ne può fare pure presto, cioè adesso, o comunque nei prossimi giorni. L'apertura della Juventus al Manchester City non è stato un fulmine a ciel sereno, dietro c'erano avvisaglie di interessamenti da tempo, persino dall'estate, che vedevano protagonisti l'esterno bianconeri e la squadra di. E' proprio grazie al tecnico spagnolo che è nata la connessione, e attraverso il suo consiglio si è arrivati a questo momento qui: quello della verità.

Sì, perché Andrea col City è un buon pezzo avanti, e la palla è tutta tra i piedi delle due squadre. C'è il Manchester che fa un prezzo e la Juve che ne fa un altro: a metà strada, come spesso capita, si potranno incontrare. Nel frattempo si può ragionare sui perché, sui motivi, sulle nuove intenzioni di questa Juventus, dalla quale tutti sembrano potenzialmente in partenza e ogni sessione una rivoluzione perenne. Ecco: cos'è cambiato nelle dinamiche interne alla Juve? Semplicemente, molto. E in poco tempo. Su ogni altro aspetto,Specialmente per i due centrali difensivi nel mirino.

Oh, poi è, passato dalallae in mezzo il prestito al. Ma è stata una prima parte di stagione atipica, per Andrea. Complice l'infortunio alla caviglia e qualche errore di troppo, arrivati dopo un inizio di annata semplicemente strepitosa e una progressione parsa evidente già con Allegri. Di fatto, il City è un premio alla crescita.E se pare naturale e giusta la delusione dei tifosi bianconeri in questo momento, il mercato dimostra come non si ragioni mai di pancia, semmai il contrario: dietro la cessione - possibile, ancora non certa - di Cambiaso, c'è un'opportunità enorme per Giuntoli. C'è l'obiettivo della Juventus di regalarsi spazio per nuovi colpi. Più utili adesso, più importanti per l'obiettivo Champions.