Juventus, Pogba ha lasciato la villa di Torino: ecco chi ci entra. Il futuro del Polpo: spunta una destinazione USA

non ha ancora detto addio ufficialmente la, ma ha già lasciato la villa sulle colline torinesi, un tempo residenza anche di Cristiano Ronaldo. Come riporta Gazzetta.it,. Dopo CR7 e il Polpo, ora sarà l’argentino, al momento ai box per infortunio, a godersi Torino dall’alto. Vista panoramica accompagnata da qualsiasi tipo di comfort.Come ricorda Gazzetta.it, il francese(da 4 anni a 18 mesi, a marzo torna in campo),, che scade il 30 giugno del 2026.

“Sono disposto a rinunciare a dei soldi pur di giocare ancora in bianconero”, ha detto Pogba nei giorni scorsi. “Abbiamo fatto degli investimenti importanti, adesso in rosa non c’è posto”, la replica del direttore tecnicoIl Polpo, tornato a Torino da svincolato nell’estate 2022, ha un contratto da 8 milioni (più 2 di bonus) fino al 2026. E da marzo, a squalifica terminata, tornerà attivo.con gli avvocati del francese. Etra le parti sono pronti a sfruttare la carta jolly:contrattuale legata alla squalifica per doping.

con un preparatore personale, si gode la famiglia e lascia tracce in luoghi diversi: da Torino a Parigi da Milano fino a Miami. E proprio a Miami c'è una squadra che gli ultimi rumors di mercato stanno associando al francese per il 2025: