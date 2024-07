Juventus: preso il talento argentino Quattrocchi. Inizierà con la Next Gen, ecco perché può essere tesserato

Getty Images

Lanon sta lavorando sul mercato soltanto ad entrate e uscite (più o meno importanti) per la prima squadra, ma guarda sempre con grande attenzione al futuro e alla ricerca di nuovi talenti da inserire fra formazioni giovanili e Juve Next Gen in Serie C. È questo il caso diesterno mancino argentino classe 2004 dell'Estudiantes che la società bianconera si è assicurata a parametro zero.Mancino naturale, può giocare lungo tutto l'arco d'attacco e Juani, questo il soprannome, ha scelto di svincolarsi dall’Estudiantes durante lo scorso mese di maggio perché non stava trovando opportunità e sbocchi in prima squadra e soprattutto una proposta di un contratto da professionista.

Sebbene sia argentino di nascita, non è considerato extracomunitario e, di conseguenza, la Juventus ha potuto tesserarlo anche con gli slot già occupati da Douglas Luiz e da Adzic. Quattrocchi, lo si evince anche dal cognome, ha chiuare origini comunitarie ed è in possesso del doppio passaporto.