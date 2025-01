AFP via Getty Images

Juventus, problema muscolare per Yildiz

Emanuele Tramacere

31 minuti fa



La Juventus ha sostituito Kenan Yildiz nel corso dell'intervallo della sfida contro il Milan, valida per il 21esimo turno della Serie A 2024/25. Thiago Motta al suo posto ha inserito Timothy Weah e la motivazione è di natura muscolare.



L'esterno turco ha infatti subito un fastidio all'adduttore della coscia e già nel finale del primo tempo aveva stretto i denti non forzando giocate e accelerazioni. Inevitabile il cambio che è avvenuto al minuto 46' ovvero all'inizio della ripresa.



A confermare la notizia è stato poi lo stesso allenatore italo-brasiliano dei bianconeri che parlando a Dazn nel corso dell'intervallo ha svelato che: "Kenan ha sentito un fastidio all'adduttore perciò abbiamo scelto Weah. Timothy può giocare a destra e aprire il campo molto bene per sfruttare la profondità".