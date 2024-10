Juventus, problemi anche per Fagioli: non si sta allenando, Lazio a rischio

Non esiste pace perin vista della sfida di campionato che riaprirà i calendari dopo la sosta delle nazionali e che vedrà i bianconeri affrontare lasabato19 ottobre alle 20.45, è alle prese con un'incredibile emergenza infortuni che, invece che migliorare di giorno in giorno, vede la lista degli indisponibili allungarsi sempre più.Erano infatti già 6 gli indisponibili noti alla vigilia. Oltre allo squalificatoè out per la frattura alla costola rimediata contro il Lipsia e aggravatasi contro il Cagliari.anche per l'affaticamento muscolare rimediato in nazionale.non ha ancora recuperato dal problema muscolare alla coscia rimediato in Champions einfine, sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi alla Continassa non si sta allenando neancheIl centrocampista italiano era uno dei candidati forti per prendere posto a centrocampo insieme ain un ruolo più vicino alle punte in sostituzione di Koopmeiners.. La sua presenza è in forte dubbio e al suo posto Thiago Motta dovrà scegliere se rilanciare dal 1', finora in ombra, o se affidarsi ad uno dei giovani già lanciati finora come Mbangula o addirittura Adzic.