Juventus, quando arriva la decisione di Rabiot. Il fattore Ancelotti può spingerlo al Real Madrid

Dieci giorni alla fine del contratto con la Juventus,. Il centrocampista francese classe 1995, come raccontato da Calciomercato.com,ma ha chiesto ai bianconeri del tempo per pensare. Ora vuole concentrarsi solo sugli Europei con la Francia, l'obiettivo è arrivare alla finale del 14 luglio e poi comunicare la sua scelta. Che potrebbe essere sorprendente.Il condizionale è d'obbligo, perché sul tavolo ci sono diverse proposte, non sono quella della Juventus. I rumors su Inter e Milan al momento non trovano conferme ufficiali,. Il club campione d'Europa, dopo aver chiuso l'arrivo Mbappé, che non ha rinnovato il contratto con il Paris Saint-Germain,che dopo gli Europei chiuderà la sua carriera. Le parti sono già al lavoro, la colonia francese al Bernabeu comprende Mbappé, Camavinga, Mendy e Tchouameni, dal primo luglio potrebbe comprendere anche il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Psg.

A proposito di Psg, a Parigi Rabiot è stato allenato da Ancelotti, con il quale il rapporto è ottimo: "Mi sono trovato molto bene con Ancelotti - ha detto quale che tempo fa a Dazn - mi veniva a vedere quando giocavo con l'under19 e chiedeva". Il tecnico di Reggiolo potrebbe essere determinante per il prossimo passo di Rabiot, che in bianconero ha giocato 212 partite con 22 gol segnati.Le strade di Juventus e Rabiot, insomma, potrebbero separarsi. Le parole di ieri in conferenza stampa, dal ritiro della Francia, tengono viva questa opzione: "Thiago Motta è un grande allenatore, ha fatto benissimo al Bologna. Abbiamo giocato insieme al PSG,quindi vedremo. In ogni caso con Thiago Motta la Juve ha fatto la scelta giusta". Tra qualche giorno sarà tutto più chiaro.