Juventus, quanto rientra Koopmeiners? Inter quasi impossibile, mirino puntato su Lille e derby

La notizia è di quelle che nessuno si aspettava perché le sensazioni erano tutto fuorché negative. Eppure con il passare dei giorni il dolore non passava e persi è dovuti passare dall'ottimismo alla delusione per uno stop che sarà più importante di quanto previsto. Il centrocampista olandese era in netta crescita, ma il colpo subito in Champions League nella vittoria strepitosa in 10 contro 11 di Lipisa è andato peggiorando nei soli 45 minuti giocati contro il Cagliari quando, probabilmente, la sua situazione clinica si è aggravata costringendolo al forfait anche in nazionale. Oggi la sentenza dei nuovi esami: frattura lievemente scomposta di una costola e uno stop che non potrà essere breve.

Solitamente per questo genere di infortuni i tempi di recupero prevedono circa 3-4 settimane di stop che si dilatano fino a 4-6 in caso di frattura scomposta. La dicitura "lievemente" aggiunta al termine scomposta pubblicata dalla Juventus fa sperare i tifosi bianconeri in un tempo di recupero che possa essere più corto, ma molto dipenderà, e anche in questo caso la società bianconera è stata chiara, dall'evoluzione clinica di Koopmeiners e di come la ferita si rimarginerà.La sosta aiuta in parte Thiago Motta che però sicuramente dovrà rinunciare al suo elemento più importante della campagna acquisti estiva ben oltre la ripresa del campionato. L'olandese salterà sicuramente la Lazio alla ripresa e la gara di Champions contro lo Stoccarda., ma ad oggi è quasi impossibile. Più probabile che, una volta sanata la frattura e messo di nuovi in condizione, il mirino sia puntato suquarto match di Champions League in programma il 5 novembre e soprattutto sulche si giocherà all'Allianz Stadium sabato 9 novembre alle 20.45.