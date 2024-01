Juventus, Roma e Lazio: Bernardeschi spinge per tornare, due condizioni e una priorità

Emanuele Tramacere

Passano i giorni, ma Federico Bernardeschi continua a rimanere "bloccato" nella sua avventura in MLS con la maglia del Toronto FC. L'esterno italiano è tornato in Canada per iniziare la preparazione per la nuova stagione con i Reds, ma continua ad aspettare la chiamata del suo storico nuovo agente (dopo la rottura ai tempi della Juve ha ristretto i rapporti e si è affidato a lui per i prossimi trasferimenti) Beppe Bozzo, che sta lavorando insistentemente in Italia per provare a trovare una nuova destinazione da qui a fine annata. Tre sono i club che lo stanno trattando, due sono le condizioni e una la priorità del giocatore.



LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS - Non è un segreto, del resto anche lo stesso giocatore attraverso le interviste a cavallo fra natale e capodanno lo ha fatto capire esplicitamente. La Juventus è il club in cui più gradirebbe tornare. Conosce l'ambiente, l'allenatore, metodi e stile di vita in città. Sarebbe un ritorno al passato in un luogo in cui in tempi brevi potrebbe tornare protagonista. Giuntoli e Manna, tuttavia, hanno definito chiuso il mercato e un'apertura al BernaBack potrebbe arrivare soltanto a fine sessione.



ROMA E LAZIO ALTERNATIVE IN SORPASSO - Proprio per la titubanza della società bianconera, l'entourage dell'ex-Fiorentina ha provato a proporlo anche a Lazio e Roma, due società con cui l'agenzia ha collaborato e sta collaborando (Angelino in giallorosso si sta per chiudere anche grazie a loro) e che sono alla ricerca di un esterno offensivo con le sue caratteristiche. Ad oggi c'è più margine con le due romane che non con i bianconeri, ma nulla è ancora definito.



DUE CONDIZIONI E UNA PRIORITA' - Serviranno infatti due condizioni fondamentali per agevolare il suo ritorno. La prima è che a tutti gli effetti il Toronto FC liberi gratis in prestito il giocatore. La seconda è che si trovi il modo di ridurre l'impatto dello stipendio al momento del suo approdo in Italia. Lui si è più volte detto disposto ad abbassarsi lo stipendio, ma di quanto? In MLS percepisce un ingaggio da 5 milioni di euro netti, troppi per le casse di tutti e tre i club, alle prese con bilanci tenuti sotto osservazione in tema di fair play finanziario e con problemi di indice di liquidità. Bernardeschi ha una priorità: tornare in Italia per mettersi in forma e in mostra e giocarsi con Luciano Spalletti la convocazione per il prossimo Europeo. Il prestito in Italia è quindi l'occasione che non può non essere colta. Chi investirà su di lui? C'è tempo ancora 7 giorni.