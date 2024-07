Juventus, Rugani ha una nuova pretendente: l'Ajax, intreccio con il Bologna

Redazione CM

16 minuti fa



Sirene olandesi per Daniele Rugani. Il difensore della Juventus interessa all'Ajax allenato dal tecnico italiano Francesco Farioli, arrivato dal Nizza. Il centrale (classe 1994) ex Empoli era in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno, ma a maggio i dirigenti bianconeri gli hanno fatto firmare un prolungamento per altre due stagioni fino al 2026. Sulle sue tracce si erano già messi pure Al-Shabab, Atalanta e Bologna.



DOPO CALAFIORI - Il club rossoblù del presidente Joey Saputo è alla ricerca di un sostituto per Riccardo Calafiori, ceduto all'Arsenal che ha battuto la concorrenza della Juventus, ora in trattativa per il francese Jean-Clair Todibo del Nizza. Il Bologna sta ancora aspettando una risposta dal tedesco Mats Hummels (classe 1988), che si è svincolato a parametro zero dal Borussia Dortmund. In caso di fumata nera, sempre secondo Sportitalia, una pista alternativa porta al croato Josip Sutalo (classe 2000) dell'Ajax. Sullo sfondo restano poi i nomi di Jaka Bijol (Udinese), Sinaly Diomandé (Lione) e Logan Costa (Tolosa). Proprio da quest'ultimo club francese il Bologna ha già preso l'attaccante olandese Thijs Dallinga, chiamato a raccogliere l'eredità del suo connazionale Joshua Zirkzee, soffiato dal Manchester United al Milan, che poi ha ripiegato sullo spagnolo Alvaro Morata arrivato dall'Atletico Madrid.