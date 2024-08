TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

Juventus, senti Prandelli: "Thiago Motta non è un giochista"

51 minuti fa



Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, parla di Thiago Motta: "Thiago lo conosco, l'ho avuto in Nazionale, ed è stato molto criticato, dicevano che era lento - spiega a Fanpage.it -. Io non ho mai visto un giocatore così veloce con la testa, ma velocissimo. Era talmente veloce che tanti altri non riuscivano a capire la velocità di pensiero. E questa velocità di pensiero l'ha portata anche in panchina".



Prandelli prosegue: "È l'unico allenatore giovane è riuscito a stupirmi perché non è un ‘giochista’, come adesso vengono definiti, ma è un allenatore che sviluppa gioco con concetti basici, cioè occupare gli spazi, tempi diversi, ruotare il triangolo, senza esasperare il ‘giochismo’. E quindi mi piace molto perché diventa una squadra molto imprevedibile. I giochisti più o meno dopo qualche partita capisci hanno le solite triangolazioni, i soliti tagli, i soliti tempi di inserimento, palla avanti e palla dietro, arriva il terzo, cambia gioco, la sovrapposizione… tutte cose viste e riviste. Invece il Bologna di Thiago ha dimostrato che puoi giocare a calcio con una mentalità propositiva in qualsiasi zona del campo. Sono stato molto contento quando l'anno scorso è riuscito a fare il campionato che ha fatto. Ha valorizzato molti giocatori".