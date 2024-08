Juventus, Thiago Motta: "Douglas Luiz in panchina? Sono convinto che..."

AFP via Getty Images

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN direttamente dal Bentegodi di Verona a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Hellas. Ecco le sue dichiarazioni."Sicuramente è una partita diversa, perché tutte le partite hanno una storia, abbiamo visto il Verona nella prima di campionato e anche in Coppa Italia, è una squadra che alterna tantissimo soprattutto la prima pressione, palla ferma, cercano di andare sul riferimento, non dare la possibilità all'avversario di costruire, di avere un gioco più comodo nella nostra costruzione più bassa. Poi è vero che quando si mettono in blocco basso si difendono molto bene, Lazovic sicuramente si metterà nella linea dei cinque. Noi dobbiamo capire questi momenti e non permettergli di essere comodi nel loro gioco. Noi dobbiamo fare il nostro, che è andare nel campo avversario, giocare bene al calcio, avere equilibrio, creare occasioni da gol, ma allo stesso momento di essere molto svegli e non lasciargli le ripartenze".

"Come tutti gli altri è un giocatore importante, per me non ci sono giocatori che giocano, ci sono giocatori che giocheranno le prossime partite. Io metto tantissima tensione a loro, perché sono convinto che sono loro ad alzare il livello della squadra e alla fine servono anche di esempio per gli altri. Oggi iniziamo con Manu (Locatelli, ndr) e con Fagioli a centrocampo, si conoscono bene, sanno perfettamente di cosa abbiamo bisogno e sono convinto che Douglas se entra nel secondo tempo darà una grossa mano".