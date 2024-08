Getty Images

Juventus, Thiago Motta e il confronto con Chiesa: "Abbiamo parlato internamente, è il mio modo di dimostrare rispetto"

30 minuti fa



Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di esordio della stagione di Serie A della Juventus e che vedrà i bianconeri afforntare nel monday nigth match il Como, l'allenatore Thiago Motta ha chiarito il confronto avuto con Federico Chiesa e che ha messo l'esterno italiano fuori rosa.



CONFRONTO INTERNO - "Se è cambiata la situazione di Chiesa? No, non è cambiata. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente".