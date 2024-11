Juventus, Thiago Motta: "Soddisfatto della difesa. Falso nove? Valuteremo se cambiare"

AFP via Getty Images

ha commentato così a Dazn il match finito 0-0 tra. Queste le parole dell'allenatore bianconero."Sonosoprattutto contro una squadra a cui abbiamo concesso molto poco, per non dire nulla. Nella fase offensiva, ma siamo arrivati in una zona del campo dove potevamo finire bene con, attaccando alle spalle il difensore. Ma abbiamo fatto una, questo punto per noi dàal lavoro. Sono soddisfatto di una squadra che sa stare in campo, che sa comportarsi da grande squadra. Sono orgoglioso dei miei giocatori, buona prestazione nella situazione in cui ci troviamo".

- "Oggi, fare paragoni col passato è inevitabile ma è impossibile. Sono sicuramente tante situazioni diverse, sonodel lavoro fatto. Di stasera e delle cose fatte bene. Dobbiamo esseredi quanto fatto fino ad oggi. Siamo solo all'inizio, quasi a metà. Finora abbiamo fatto bene, continuiamo e miglioriamo tante cose che possiamo migliorare."Stasera mi soddisfa quello che ho visto.La loro forza in campo aperto è così. Abbiamo provato a evitarlo, provando il contesto che volevamo.? Dalla prossimacome stiamo e l'avversario. Sicuramenteperché abbiamoper poter cambiare".

- "Grande crescita, da un po' di tempo. E' vero che non mi piace parlare dei singoli, ma. Parlo di lui perché conosco bene il ragazzo, l'educazione, i valori che ha. Sono sicuro che avrà un percorso fantastico. Dal primo giorno lavora sempre al massimo, vuole sempre fare qualcosa in più. Siamo noi a frenarlo, dirgli che deve riposare. Lavorare con giocatori così è più facili, vogliamo sempre averne così in squadra".