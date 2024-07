Juventus: Thuram ha scelto il numero di maglia

6 minuti fa



La Juventus ha presentato in via ufficiale la versione Home della maglia 2024/25, ovvero quella che i bianconeri indosseranno nel corso della prima stagione targata Thiago Motta. Tra coloro che indosseranno la divisa zebrata per la prima volta in carriera ci saranno anche Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram. E proprio a proposito del centrocampista francese, arrivato dal Nizza per 20 milioni di euro, è stato svelato quale sarà il numero di maglia che indosserà nel corso della sua avventura a Torino: il 19.