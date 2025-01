Vlahovic via subito? Quanto deve incassare la Juventus e quanto può essere il risparmio

Dusan Vlahovic si avvia verso la terza panchina di fila contro il Napoli dopo quelle con Club Bruges e Milan in campionato. Il futuro dell’attaccante della Juventus è sempre più incerto, dato l’arrivo di Kolo Muani e la situazione contrattuale che lo vede in scadenza il 30 giugno 2026. La cessione, anche a gennaio, non è un’ipotesi remota per i bianconeri, che nel gennaio del 2022, come da bilancio al 30 giugno 2024 pubblicato sul sito della Juventus, è stato pagato 85,35 milioni dalla Fiorentina.

QUANTO COSTA VLAHOVIC? - Quanto deve incassare la Juventus per non fare minusvalenza? Prendendo sempre in esame il bilancio, il costo al 30 giugno 2024 era di 39,1 milioni di euro che, contando la quota di ammortamento di 19,55 milioni, porta il valore, al 30 giugno 2025, a 19,55 milioni. Per non fare minusvalenza tra sei mesi serviranno circa 20 milioni, mentre a gennaio ne serviranno circa 30, dato il valore netto di circa 29,33. Si tratta di cifre decisamente abbordabili, soprattutto per i ricchi club di Premier League, e che Cristiano Giuntoli potrebbe anche cercare di alzare per fare plusvalenza.

STIPENDIO - A pesare sulla situazione di Vlahovic, oltre al cartellino, c'è la questione dello stipendio. Nel gennaio 2022 Dusan firmò a 7,5 milioni con ingaggio a salire fino a 12 milioni (tetto massimo della Juventus) nell’ultimo anno di contratto, il prossimo. In questa stagione il suo stipendio è di circa 10,5 milioni che, al lordo, sono intorno 18, che diventeranno circa 22,2 l’anno prossimo. Uno stipendio importante, che non tutte le squadre sono disposte a concedere, con la Juventus che, con una cessione adeso potrebbe risparmiare circa 31 milioni lordi di ingaggio che dovrebbe dare a Vlahovic fino al 30 giugno 2026.

TRA RINNOVO E PREMIER - I discorsi sul rinnovo, al momento, sono fermi e, tra gennaio e giugno la cessione di Vlahovic è uno scenario sempre più reale, anche perché l’arrivo di Kolo Muani e la presenza di Nico Gonzalez rischiano di fargli vivere una seconda parte di stagione da comprimario. Su di lui c’è l’interesse del Chelsea e dell’Arsenal, che però, per l’attacco ha messo in cima alla lista dei desideri Benjamin Sesko, per cui sarebbe disposto a pagare la clausola da 65 milioni.

I NUMERI - In stagione Vlahovic ha giocato 25 partite in tutte le competizioni, segnando 12 gol. Con Milan e Bruges è stato in panchina per scelta tecnica e così accadrà anche con il Napoli, contro cui Thiago Motta farà partire titolare il nuovo arrivato Kolo Muani.