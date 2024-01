Juventus, Kean all'Atletico Madrid: cosa manca e l'idea dei bianconeri

Marco Demicheli

Un affare virtualmente concluso, che ha bisogno però ancora di tempo per una definizione formale. E così, a sei giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, l'ansia comincia a salire. Sembrava tutto fatto per la cessione in prestito di Moise Kean dalla Juventus all'Atletico Madrid: accordi definiti tra tutte e tre le parti in causa e soltanto dettagli logistici da organizzare. Per il via libera alla partenza del classe 2000 verso la Spagna, i Colchoneros aspettavano soltanto di concludere la cessione di Angel Correa, che ha un'offerta dall'Al Ittihad in Arabia Saudita. Una conclusione che ancora non è arrivata e che sta ritardando, come conseguenza, anche l'affare Kean.