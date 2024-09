Getty Images

"Kean lavora la palla meglio di Vlahovic"

31 minuti fa



Francesco Repice, cronista di Radio Rai, parla a "Garrisca al Vento", su Radio FirenzeViola: "Kean? Mancini fu il primo a dire che avrebbe dovuto giocare punta, poi lui ha fatto tante gare da esterno, ma il suo ruolo è l'attaccante centrale e in Nazionale si è visto. Anche Kean la porta la vede, secondo me lavora la palla addirittura meglio di Vlahovic".



Su Biraghi: "Lui subisce tante critiche ma se ci sono tre allenatori che vengono a Firenze e lo mettono in campo da titolare con la fascia al braccio un motivo ci sarà".



Su Bove: "E' stato un dolore vederlo andare via da Roma. Non ho mai capito fino a che punto le scelte siano tecniche o se sono necessità finanziarie. Faccio due nomi: Calafiori e Frattesi. La Roma con questi due giocatori ha preso due batoste clamorose, li ha lasciati andare via e il risultato lo conosciamo. Edoardo ha tante qualità, non molla mai. Ha concentrazione e dedizione massima. Lo stesso discorso vale per Cataldi, lui alla Lazio non ha mai fatto cattive stagioni. Queste sono necessità per le società".