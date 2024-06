Getty Images

"Kroos il miglior giocatore tedesco di tutti i tempi": Matthaus celebra il giocatore del Real Madrid

28 minuti fa



Ultimo mese da giocatore professionista per Toni Kroos. Il tedesco del Real Madrid si ritirerà dal calcio giocato al termine dell'avventura della Germania ai prossimi Europei 2024, giocati proprio in casa. Nel frattempo l'ex Bayern Monaco ha trovato il tempo di vincere un'altra Champions League, la quindicesima per i madrileni, la sua quinta. Di Kroos ha parlato anche una leggenda del calcio teutonico, Lothar Matthaus.



L'ex Inter ha detto ai media tedeschi: "Ha scelto il momento giusto per ritirarsi. Forse è il miglior giocatore tedesco di sempre. Ha vinto tutto: i Mondiali, la Champions così tante volte. E può chiudere vincendo gli Europei... meglio di così?".