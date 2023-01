E' dal 13 ottobre del 2021 che il Reims in panchina presenta un tecnico privo di licenza Uefa Pro, necessaria per allenare ai massimi livelli. I tempi tecnici permetteranno a Will Still, promettente allenatore belga, di rientrare in regola solo a partire dalla prossima estate, racconta Cronache di Spogliatoio, quindi nel frattempo il Reims accetta di pagare 25mila euro di multa, come da regolamento, per ogni partita in cui Still va in panchina quando non potrebbe. A fine stagione il totale dovrebbe essere di settecentomila euro di multa.



CHE STRISCIA - Perché questo flagello? Perché Still è bravo: tre vittorie, quattro pareggi con quello di oggi a Lille, nessuna sconfitta da quando il tecnico è alla guida della prima squadra, che doveva tenere solo ad interim in attesa di una soluzione in regola. A trent'anni, Still si sta rapidamente affermando come uno dei giovani più competenti in circolazione e le big stanno cominciando ad accorgersi di lui. E dall'anno prossimo, mandarlo in panchina sarà pure regolare...