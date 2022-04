Fra i club interessati all'acquisto dell'attaccante che dirà addio alla Juventus a parametro zero, Paulo Dybala c'è ora anche l'Arsenal. I Gunners hanno avviato un contatto con il suo agente per provare a convincerlo a trasferirsi in Inghilterra dove la Joya ha estimatori anche in Tottenham e Newcastle. L'Inter resta l'italiana più attiva su di lui.